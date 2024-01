Barella dopo Calhanoglu: cartellino in Supercoppa, saltano la Fiorentina

L'Inter perde anche Barella . Dopo la squalifica rimediata da Calhanoglu (che si è presentato a Riad da diffidato ed è stato ammonito nel corso della semifinale con la Lazio), Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche del centrocampista della Nazionale in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano - attualmente quarta in classifica .

Cosa è successo

Nel corso della finale di Supercoppa contro il Napoli, precisamente al minuto 55, Barella (che era diffidato) è stato ammonito dal direttore di gara, e per questa ragione non sarà disponibile per il prossimo impegno dell'Inter il 28 gennaio al Franchi contro la Fiorentina. Per la mezzala dunque, scongiurato il rischio di incorrere in un eventuale cartellino giallo contro la formazione di Vincenzo Italiano, che gli sarebbe costata la squalifica nel big match di San Siro contro la Juve in programma il 4 febbraio.