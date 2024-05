Italiano e la finale di Conference: "Fiorentina, fai come l'Atalanta..."

Dopo la vittoria arrivata in extremis in casa del Cagliari grazie al calcio di rigore di Arthur Vincenzo Italiano si è presentato ai microfoni per commentare la prestazione della sua Fiorentina : "Nei primi 20’ del secondo tempo siamo entrati molli e abbiamo concesso tantissimo al Cagliari. Poi ci siamo svegliati e siamo riusciti a portarla a casa. Siamo alla fine di una stagione lunghissima, per noi condita da tantissime gare. Però arrivare a reagire così contro una squadra del genere fa capire che di energie ne abbiamo. È stata una gara vera che sapevamo di dover affrontare nel migliore dei modi. Abbiamo avuto una reazione in una partita che sembrava già persa. Mi fa contento, siamo matematicamente ottavi".

Italiano, la Conference e il futuro

Il tecnico della Viola ha proseguito parlando della stagione: "In campionato abbiamo pagato gennaio-febbraio dove eravamo messi bene e in quel periodo abbiamo avuto un po’ di malasorte sui calci di rigore, imprecisione, tanti pali e tante partite in cui potevamo far punti e ci siamo ritrovati sotto. Un po’ di rammarico ce l’abbiamo. La Conference, giocando di giovedì, non ti permette di recuperare tutte le energie. È giusto ruotare, sono due anni che arriviamo lunghi con tutti a disposizione". Infine, sulla finale di Conference contro l'Olympiakos e il futuro: "Mi auguro di dare questa grande gioia al popolo Viola e ai ragazzi, mi piacerebbe vederli gioire come ha fatto l’Atalanta e tutta Bergamo. Olympiakos? Arrivano da un percorso entusiasmante con una grande autostima. È una finale e sappiamo che non dobbiamo sbagliare nulla, i dettagli faranno la differenza. Oggi abbiamo fatto qualche errore che in finale non dovremo fare. Futuro? Tutti gli allenatori a questo punto hanno parlato con le società, io l’ho fatto e ora concentriamoci sulla finale senza cercare distrazioni. Poi tireremo le somme".