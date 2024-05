Arthur porta Italiano in Europa: rigore al 102'! Ranieri saluta il Cagliari

L'ultima giornata di Serie A si apre con la spettacolare vittoria della Fiorentina sul Cagliari all'Unipol Domus. Dopo aver conquistato la salvezza aritmetica con un turno di anticipo i sardi sono stati sconfitti con il risultato di 2-3 dalla formazione di Italiano: ad aprire le marcature ci ha pensato il bellissimo gol (il numero 8 in campionato) di Jack Bonaventura nel primo tempo a cui hanno risposto il colpo di testa di Deiola e la rete di Mutandwa nel secondo tempo prima della rete del 2-2 siglata da Nico Gonzalez. L'episodio decisivo arriva al 102' con il calcio di rigore trasformato alla perfezione da Arthur. La Viola, che dovrà recuperare il match contro l'Atalanta a campionato finito, riesce dunque a blindare un posto in Europa a priori dai risultati del Torino (impegnato proprio contro la Dea) e del Napoli (che ospiterà il Lecce). Ora c'è solo da capire se si tratterà Europa League o ancora Conference League (dove la Viola sarà impegnata in finale contro l'Olympiakos). Tanta emozione in campo e sugli spalti per l'ultima con il club rossoblù di Claudio Ranieri che ha annunciato l'addio al Cagliari dopo l'ennesima impresa conquistata in carriera.