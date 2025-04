Kean, dalla Juve al post Lewandowski: ora la clausola fa paura alla Fiorentina

Anche se per la società, al momento, tutto è sotto controllo. Perché il contratto scade nel 2029 e quindi c’è tempo per ridiscuterlo e magari prolungarlo. Perché Moise ha trovato fin dal primo giorno una dirigenza, un allenatore ( Palladino ci ha sempre creduto e lo avrebbe voluto già al Monza), una squadra, una città che gli hanno dato fiducia e lo hanno fatto sentire al centro di tutto dopo l’ultima triste stagione vissuta alla Juventus , 0 gol, poche apparizioni tutt’altro che memorabili, la certezza di essere ormai ai margini ("La mia forza? Mi hanno sottovalutato troppo" ringhiò dopo la doppietta alla Roma confermando la fame di rivincita). Perché il prossimo sarà l’anno del Mondiale e Kean, reduce dalla doppietta alla Germania, vuole non solo contribuire a qualificare l’Italia dopo le ultime esclusioni, ma giocarlo da assoluto protagonista.

Kean e una Fiorentina da Champions

Proprio come lo è a Firenze "dove sono cresciuto e maturato" trovando la piazza ideale per rilanciarsi come accaduto anche a Gosens: «Qui ormai è casa mia, manca poco per essere riscattato e diventare ufficialmente un giocatore viola» annuncia il tedesco."Qui tutti mi hanno accolto alla grande e mi vogliono bene - ripete da tempo Moise - mi hanno fatto subito capire che ci tengono a me e questo mi porta a allenarmi sempre al massimo e a dare il cuore in tutte le partite". Concetti ribaditi anche domenica dopo il gol decisivo all’Atalanta di Retegui, il pubblico in piedi ad acclamarlo, i compagni che lo sommergo di abbracci: "Kean è straordinario, è il nostro bomber, noi giochiamo per lui e lui segna" lo esalta Dodo.