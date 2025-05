Palladino e le dimissioni dalla Fiorentina: cosa sta succedendo

Incredibile quanto accaduto nelle ultime ore alla Fiorentina : secondo le ultime indiscrezioni, Raffaele Palladino si sarebbe dimesso. La società avrebbe appreso la decisione dell'allenatore, anche se non avrebbe ancora ricevuto alcuna comunicazione scritta, e starebbe facendo di tutto per convincerlo a restare.

Dimissioni Palladino, cosa succede

Al momento non sono chiari i motivi che hanno portato alla clamorosa rottura tra le parti e non c'è alcuna comunicazione pubblica da parte dei diretti interessati. Poco meno di ventiquattro ore fa il patron Commisso parlava così del rinnovo del tecnico: "Pradè e Ferrari sono venuti da me e mi hanno detto che avremmo dovuto estendere il contratto il giorno prima del Betis. L'ho accettato e abbiamo annunciato. Raffaele per me è come un figlio. Imparerà da questa stagione" .