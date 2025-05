Conte-Juve, effetto domino: decide Allegri ma tutto dipende da...Inzaghi

Per Conte ore di riflessioni

Conte, in ogni caso, non vorrebbe separarsi male dal Napoli e dalla città di Napoli, anche perché la famiglia si è trovata molto bene (e anche in questi giorni sta spingendo per provare a convincerlo a restare dopo la clamorosa impresa da scudetto). Sono ore di riflessione dunque, un po’ per tutti, pure per De Laurentiis: se da un lato cerca di convincere Conte a cimentarsi con un’altra impresa, quella di condurre gli azzurri in Champions League, dall’altra ha individuato in Allegri il profilo ideale per proseguire il percorso vincente. Tuttavia il tecnico livornese, come scritto, sta aspettando di capire se succederà qualcosa a Milano, per la precisione dalle parti di Viale della Liberazione...