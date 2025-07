"Una telefonata lo ha gettato nel buio": Celeste Pin, l'ex moglie non si placa e cerca giustizia

La notizia della morte di Celeste Pin, ex bandiera della Fiorentina, ha scosso il mondo del calcio. Il 64enne è infatti scomparso lo scorso 22 luglio quando il suo corpo è stato trovato senza vita nell'abitazione di Firenze in cui risiedeva. Le prime ipotesi hanno subito condotto al suicidio nonostante l'assenza di un biglietto d'addio. Un'ipotesi a cui si rifiuta di credere Elena Fabbri, ex moglie del calciatore, che ha ha presentato un esposto per omicidio colposo contro ignoti. Una richiesta accolta dai pm che ha disposto l'autopsia per fare luce sulle cause della morte.