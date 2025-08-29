Nicolussi Caviglia resta in Serie A: l'ex Juve alla Fiorentina, le cifre dell'operazione

"Può essere un profilo valido in un ruolo di interesse per il club". Detto, fatto. Poche ore dopo le parole del dg Alessandro Ferrari , dirigente della Fiorentina , la società ha trovato l'accordo con il Venezia per l'arrivo in mezzo al campo di Nicolussi Caviglia . L'ex Juve è dunque prossimo all'arrivo in Toscana per vestire la maglia Viola ed una pedina importante nello scacchiere di Stefano Pioli . In una giornata in cui la Fiorentina saprà le avversarie di Conference , intanto si muove il mercato e piazza un altro colpo importante per la mediana in cui sono presenti altri due ex bianconeri come Fagioli e Mandragora , ma anche Kean in attacco.

Accordo raggiunto: i dettagli dell’operazione

Fiorentina e Venezia hanno definito nelle ultime ore i dettagli per il trasferimento di Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000 arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro, condizionato a determinati obiettivi da raggiungere. Il giocatore, reduce da una stagione positiva con la maglia lagunare, era finito nel mirino di diversi club, ma i Viola hanno accelerato decisivamente dopo il via libera della dirigenza tecnica. Atteso in città nella giornata di venerdì 29 agosto, sosterrà le visite mediche e successivamente firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina. Il club toscano, che continua a lavorare su più fronti, ha individuato in lui un innesto strategico per rinforzare la mediana, puntando su qualità, visione di gioco e margini di crescita.

Nicolussi Caviglia: identikit di un centrocampista moderno

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Nicolussi Caviglia è un centrocampista completo, capace di giocare sia da mezzala che da regista. Dotato di un’ottima tecnica di base, abile nel palleggio e nella gestione dei tempi di gioco, ha dimostrato maturità tattica nonostante la giovane età. Dopo diverse esperienze tra Serie B e Serie A - con Juve, Parma, Perugia, Sudtirol e Venezia - arriva ora l’occasione per affermarsi in una piazza ambiziosa come Firenze. Il suo profilo si sposa con la filosofia della Fiorentina: giovane, italiano e con prospettiva. Stefano Pioli potrà così contare su una nuova opzione utile per dare equilibrio e qualità alla manovra, in un’annata che vedrà i Viola impegnati su tre fronti.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE