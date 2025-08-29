Nicolussi Caviglia resta in Serie A: l'ex Juve alla Fiorentina, le cifre dell'operazione

"Può essere un profilo valido in un ruolo di interesse per il club". Detto, fatto. Poche ore dopo le parole del dg Alessandro Ferrari, dirigente della Fiorentina, la società ha trovato l'accordo con il Venezia per l'arrivo in mezzo al campo di Nicolussi Caviglia. L'ex Juve è dunque prossimo all'arrivo in Toscana per vestire la maglia Viola ed una pedina importante nello scacchiere di Stefano Pioli. In una giornata in cui la Fiorentina saprà le avversarie di Conference, intanto si muove il mercato e piazza un altro colpo importante per la mediana in cui sono presenti altri due ex bianconeri come Fagioli e Mandragora, ma anche Kean in attacco.
Accordo raggiunto: i dettagli dell’operazione
Fiorentina e Venezia hanno definito nelle ultime ore i dettagli per il trasferimento di Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000 arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro, condizionato a determinati obiettivi da raggiungere. Il giocatore, reduce da una stagione positiva con la maglia lagunare, era finito nel mirino di diversi club, ma i Viola hanno accelerato decisivamente dopo il via libera della dirigenza tecnica. Atteso in città nella giornata di venerdì 29 agosto, sosterrà le visite mediche e successivamente firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina. Il club toscano, che continua a lavorare su più fronti, ha individuato in lui un innesto strategico per rinforzare la mediana, puntando su qualità, visione di gioco e margini di crescita.
Nicolussi Caviglia: identikit di un centrocampista moderno
Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Nicolussi Caviglia è un centrocampista completo, capace di giocare sia da mezzala che da regista. Dotato di un’ottima tecnica di base, abile nel palleggio e nella gestione dei tempi di gioco, ha dimostrato maturità tattica nonostante la giovane età. Dopo diverse esperienze tra Serie B e Serie A - con Juve, Parma, Perugia, Sudtirol e Venezia - arriva ora l’occasione per affermarsi in una piazza ambiziosa come Firenze. Il suo profilo si sposa con la filosofia della Fiorentina: giovane, italiano e con prospettiva. Stefano Pioli potrà così contare su una nuova opzione utile per dare equilibrio e qualità alla manovra, in un’annata che vedrà i Viola impegnati su tre fronti.
