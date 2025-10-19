Pradè furioso per il rigore Milan: "Roba scandalosa, episodio quasi grottesco”. E su Marinelli...

MILANO - "Questo è un errore enorme del Var , che dovrebbe richiamare l'arbitro solo in caso di errori evidenti: poi Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Noi ci stiamo giocando la vita e non si può fare una cosa del genere. È scandaloso . Gimenez è rimasto a terra un sacco di tempo e non l'hanno nemmeno sfiorato. È una brutta immagine da vedere. Una situazione grottesca. Oggi non meritavamo di perdere. Poco prima è stato dato un giallo per un fallo su Ranieri, che poteva essere anche rosso". Queste le parole di Daniele Pradè , direttore sportivo della Fiorentina, ai microfoni di Dazn, al termine della gara persa, per 2-1, sul campo del Milan .

Sulla contestazione

"È una sconfitta dolorosa e ci dispiace. Abbiamo 3 punti dopo 7 partite. Non siamo questa come squadra. Solo Pioli ci può tirare fuori da questa situazione. Il resto? È colpa mia. A Firenze c'è contestazione. La proprietà mi ha messo a disposizione 90 milioni. Se c'è un colpevole, sono io. Siamo partiti con tre partite fuori casa e abbiamo uno stadio in condizioni pietose. È una stagione strana, ma siamo solo all'inizio. Sono dispiaciuto per il presidente e per i tifosi, che non meritano questa situazione. Pioli merita fiducia. Se c'è una persona che merita di essere cacciata, quella sono io", ha concluso il ds della Fiorentina.

