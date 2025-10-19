Pradè furioso per il rigore Milan: "Roba scandalosa, episodio quasi grottesco”. E su Marinelli...

MILANO - "Questo è un errore enorme del Var, che dovrebbe richiamare l'arbitro solo in caso di errori evidenti: poi Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Noi ci stiamo giocando la vita e non si può fare una cosa del genere. È scandaloso. Gimenez è rimasto a terra un sacco di tempo e non l'hanno nemmeno sfiorato. È una brutta immagine da vedere. Una situazione grottesca. Oggi non meritavamo di perdere. Poco prima è stato dato un giallo per un fallo su Ranieri, che poteva essere anche rosso". Queste le parole di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ai microfoni di Dazn, al termine della gara persa, per 2-1, sul campo del Milan.
Sulla contestazione
"È una sconfitta dolorosa e ci dispiace. Abbiamo 3 punti dopo 7 partite. Non siamo questa come squadra. Solo Pioli ci può tirare fuori da questa situazione. Il resto? È colpa mia. A Firenze c'è contestazione. La proprietà mi ha messo a disposizione 90 milioni. Se c'è un colpevole, sono io. Siamo partiti con tre partite fuori casa e abbiamo uno stadio in condizioni pietose. È una stagione strana, ma siamo solo all'inizio. Sono dispiaciuto per il presidente e per i tifosi, che non meritano questa situazione. Pioli merita fiducia. Se c'è una persona che merita di essere cacciata, quella sono io", ha concluso il ds della Fiorentina.
Le parole di Pioli
"Sono molto dispiaciuto dei risultati. La Fiorentina ha tanta fiducia in me e ha creduto tanto in me, ma purtroppo non riusciamo a fare risultati. Dobbiamo cercare di fare meglio. Il rigore? Facendo così invitiamo i giocatori a continuare a simulare, e non solamente in area di rigore. Il Var deve intervenire solo se l'errore dell'arbitro è chiaro ed evidente. Non mi sembra questo il caso". Queste le parole di Stefano Pioli, ai microfoni di Dazn, al termine della gara persa, per 2-1, dalla "sua" Fiorentina sul campo del Milan.
Su Kean
"Kean ha iniziato a sentire fastidio alla caviglia e quindi a un certo punto ho dovuto toglierlo. Abbiamo palleggiato bene ma avremmo potuto giocare più in 'verticale' in alcune situazioni - aggiunge il tecnico viola -. Purtroppo, abbiamo preso l'1-1 mentre Ranieri era fuori dal campo. Non meritavamo di perdere. La prestazione è stata alla pari con la squadra che ora è prima in classifica. Mi prendo la responsabilità della situazione. Nello spogliatoio non ci sono problemi".
