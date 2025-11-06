Vanoli alla Fiorentina, inizia la nuova era: quando arriva a Firenze, i dettagli del contratto

Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Subito dopo il ko in casa del Mainz in Conference League, la società viola ha raggiunto l'accordo con l'ex tecnico del Torino, pronto a subentrare a Daniele Galloppa che stasera ha guidato la formazione toscana in terra tedesca. Vanoli arriverà a Firenze domani mattina e, nel pomeriggio, dirigerà il primo allenamento con la sua nuova squadra.