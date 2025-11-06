Vanoli alla Fiorentina, inizia la nuova era: quando arriva a Firenze, i dettagli del contratto

Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Subito dopo il ko in casa del Mainz in Conference League, la società viola ha raggiunto l'accordo con l'ex tecnico del Torino, pronto a subentrare a Daniele Galloppa che stasera ha guidato la formazione toscana in terra tedesca. Vanoli arriverà a Firenze domani mattina e, nel pomeriggio, dirigerà il primo allenamento con la sua nuova squadra.
Vanoli-Fiorentina, i dettagli dell'accordo
Paolo Vanoli ha trovato l’intesa anche con il Torino per procedere con la risoluzione del contratto, per poi firmare il nuovo accordo con la Fiorentina che lo legherà fino a giugno con opzione fino al 2027. L'allenatore lombardo debutterà sulla panchina viola nella gara di campionato contro il Genoa, valida per l’undicesima giornata di Serie A, che si disputerà domenica 9 novembre alle ore 15.