Caos Fiorentina, Vanoli confermato dai social. L'incubo Serie B e il "mercato fatto con gli amici"© .

Negli studi di SkySport ad analizzare il difficilissimo momento della Fiorentina è anche il giornalista Marco Bucciantini : "Veramente impossibile trovare un'unica origine al problema e quale sia questo problema. Perché è talmente sproporzionata la classifica della Fiorentina in questa Serie A, al valore della squadra. Per 10/11 è quella dello scorso anno: applicando la classifica con il recupero con l' Inter che avvenne dopo per il problema di Bove, la Fiorentina oggi sarebbe stata prima. In 12 mesi, con tanti degli stessi giocatori, non si può passare dal primo all'ultimo posto. Ci sono 8 punti, in questo momento, dalla prima squadra salva: Vanoli ha trovato una squadra ultima, e dopo un mese è ultimissima. Prima era ultima in coabitazione, con Genoa, Pisa e Verona nei dintorni, adesso non c'è più nessuno vicino alla Fiorentina, quindi le cose stanno peggiorando".

"Presidente lontano, e il mercato con gli amici..."

L'analisi di Bucciantini prosegue: "Non essendo riuscito il campo a provocare questa scintilla, si prova la mossa societaria. Questa è una società che è deperita d'inerzia: ha perso dirigenti in questi anni che non sono stati sostituiti, scelti. Sono stati promossi quelli che c'erano. Il presidente si è allontanato, ma non ha messo una figura forte: il contatto non può essere diretto, non c'è un'ora di macchina, c'è un giorno di lavoro di distanza tra la società. Spesso mi sono appellato alla disintegrazione ambientale: anche se si continuava a mettere soldi, quando è l'inerzia che gioverna più soldi ci metti e più soldi ci perdi. E poi torniamo sempre lì: il mercato lo fai con un'idea o lo fai con gli amici? Perché la Fiorentina ha pescato in un paniere di riferimento. Ieri non c'era in campo nessuno degli acquisti di questo paniere di riferimento, dello stesso procuratore".

Infine: "Poi mettici il calo dei calciatori: De Gea parava tutto e Kean segnava sempre. Ieri De Gea ha preso una rete evitabile e Kean 4 volte davanti al portiere ha sbagliato il gol. Tante cose, troppe cose eppure nessuna racconta la sproporzione tra questa classifica e i valori della Serie A di oggi. Difficile anche immaginare una soluzione. Cosa faranno, un altro provvedimento? Nel calcio funziona sempre così: cambi un allenatore, cambi un altro allenatore, poi però ti rendi conto che le cose non cambiano di una virgola. Io mi appello a quest'inerzia, di una società che perdeva quote e non si preoccupava di ritrovarle".