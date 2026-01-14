Paratici ufficiale alla Fiorentina: ecco quando comincia l'avventura dell'ex Juve, il comunicato

Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. L'ex dirigente della Juventus, reduce dall'esperienza al Tottenham, rileverà l'incarico a partire dal 4 febbraio 2026. Questa la nota ufficiale della Viola, che accoglierà il nuovo ds dopo la chiusura del mercato di gennaio, con Paratici che resterà dunque a Londra per portare a termine i lavori con gli Spurs: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina". Paratici rileva la poltrona del dimissionario Daniele Pradè , che l'1 novembre 2025 ha chiuso il suo secondo ciclo a Firenze lasciandosi alle spalle l'eco delle reiterate contestazioni della Curva Fiesole. Nella area direttiva, l'ex manager bianconero risponderà al patron della Viola Rocco Commisso , affiancando inoltre il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore tecnico Roberto Goretti .

Il ritorno di Paratici in Serie A

Paratici torna a varcare i confini del campionato italiano 5 anni dopo essersi congedato con la Juventus. Nel 2021, il dirigente classe 1972 abbraccia il progetto Tottenham, dove ricopre inizialmente il ruolo di direttore generale. Due anni dopo, è costretto a lasciare l'incarico a seguito della squalifica comminata dalla Figc per il caso plusvalenze scoppiato al tempo della dirigenza bianconera. Una squalifica di 30 mesi che lo vedrà lasciare gli Spurs prima di tornare in veste di direttore sportivo nell'ottobre 2025 a fianco di Johan Lange. Nel corso del 2025, Paratici era già stato vicino al ritorno in Serie A, con l'inaspettato naufragio della trattativa con il Milan. Da Moise Keane a Nicolò Fagioli, a Firenze il nuovo ds della Viola ritroverà inoltre tante vecchie conoscenze della Continassa.

La crisi della Fiorentina

Paratici subentra inoltre nel pieno di una impronosticata crisi di risultati che vede la Fiorentina impegnata a tirarsi fuori dalle sabbie mobili con una classifica che riporta 14 punti, 10 sconfitte (13 considerata anche la Conference League) e 8 pareggi. Numeri che valgono il terzultimo posto con un ritardo di 3 lunghezze dal Lecce, atteso a sua volta a San Siro dove mercoledì 14 contenderà all'Inter il recupero della 16ª giornata. Una crisi che è già costata la panchina a Stefano Pioli e che ha deluso oltre ogni aspettativa gli oltre 80 milioni spesi in estate sul mercato sotto la direzione sportiva di Pradè. Il calendario della Viola, reduce dai pareggi con Milan e Lazio, mette ora in programma la trasferta di Bologna del 18 gennaio. A seguire, la gara interna con il Cagliari del 24, l'ottavo di Coppa Italia contro il Como previsto per il 27 al Franchi e l'uscita al Maradona dell'1 febbraio. Il primo match con Paratici a Firenze sarà la sfida casalinga contro il Torino di domenica 8.