Inter-Lecce: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

MILANO - Alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza, Inter e Lecce si affrontano nel recupero della 16ª giornata di Serie A. Da una parte i nerazzurri vogliono blindare il primo posto in classifica, dall'altra i salentini vanno a caccia di punti preziosi in ottica salvezza. La formazione di Cristian Chivu è reduce dal pareggio per 2-2 nel big match casalingo contro il Napoli di Antonio Conte. Due volte in vantaggio, Lautaro e compagni sono stati ripresi da Scott McTominay, autore di una doppietta. Primo pareggio stagionale che ha evidenziato ancora una volta le difficoltà riscontrare negli scontri diretti e interrotto una striscia di sei vittorie consecutive. Con 42 reti all’attivo, ben dieci in più della Juve, seconda in questa speciale classifica, la capolista ha il miglior attacco del torneo. I salentini, invece, stanno attraverso un periodo piuttosto complicato. Sconfitti al Via del Mare dal Parma nonostante il momentaneo vantaggio siglato da Stulic dopo appena un minuto, i giallorossi di Eusebio Di Francesco hanno racimolato solo un punto nelle ultime quattro gare.