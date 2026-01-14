Inter-Lecce: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

MILANO - Alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza, Inter e Lecce si affrontano nel recupero della 16ª giornata di Serie A. Da una parte i nerazzurri vogliono blindare il primo posto in classifica, dall'altra i salentini vanno a caccia di punti preziosi in ottica salvezza. La formazione di Cristian Chivu è reduce dal pareggio per 2-2 nel big match casalingo contro il Napoli di Antonio Conte. Due volte in vantaggio, Lautaro e compagni sono stati ripresi da Scott McTominay, autore di una doppietta. Primo pareggio stagionale che ha evidenziato ancora una volta le difficoltà riscontrare negli scontri diretti e interrotto una striscia di sei vittorie consecutive. Con 42 reti all’attivo, ben dieci in più della Juve, seconda in questa speciale classifica, la capolista ha il miglior attacco del torneo. I salentini, invece, stanno attraverso un periodo piuttosto complicato. Sconfitti al Via del Mare dal Parma nonostante il momentaneo vantaggio siglato da Stulic dopo appena un minuto, i giallorossi di Eusebio Di Francesco hanno racimolato solo un punto nelle ultime quattro gare.
SEGUI INTER-LECCE IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Inter-Lecce: diretta tv e streaming
Inter-Lecce, recupero della 16ª giornata di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Inter-Lecce
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Cocchi, Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Esposito, Lautaro.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Samooja, Kouassi, Perez, Jean, Ndaba, Sala, Fofana, Helgason, Kaba, Ngom, N'Dri, Morente, Penev, Gorter, Kovac.
ARBITRO: Maresca di Napoli. ASSISTENTI: Passeri-Di Gioia. IV UFFICIALE: Manganiello. VAR: Maggioni. ASS. VAR: Chiffi.
Inter-Lecce: scopri tutte le quote