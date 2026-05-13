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La Fiorentina anti Juve: Vanoli, le condizioni di Kean e le scelte di formazione

Il tecnico viola ha iniziato a preparare la sfida con i bianconeri con il gruppo al completo, ad eccezione dell'attaccante, ex di turno
2 min
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BAGNO A RIPOLI (Firenze) - È ripresa al centro sportivo Rocco B.Commisso Viola Park a Bagno a Ripoli la preparazione della Fiorentina, dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Paolo Vanoli al termine dello 0-0 casalingo contro il Genoa, valso la certezza matematica della salvezza. Lavoro tra campo e palestra con il gruppo al completo, fatta eccezione per Moise Kean.

Le condizioni

Per l'attaccante (che ieri sera ha assistito al concerto del cantante Shiva svoltosi a Firenze) ancora fisioterapia per il problema alla tibia che si trascina da diverse settimane e che gli impedisce di scendere in campo dal 4 aprile scorso a Verona. In vista della gara con la Juventus del prossimo turno di campionato, sfida da sempre molto sentita dalla tifoseria viola, Vanoli potrebbe dare spazio ad alcuni elementi che nelle ultime gare di campionato hanno giocato meno, come Fabbian a centrocampo e Comuzzo in difesa, mentre in attacco si va verso il ritorno di Piccoli come punta centrale. Il programma in casa gigliata prevede per domani un'unica seduta di allenamento.

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