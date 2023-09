Angelozzi: “Kaio Jorge un fenomeno. Barrenechea importante nella trattativa”

Un filo conduttore con il sudamerica per avere maggiore imprevedibilità. Il ds Angelozzi ha parlato delle trattative con la Juventus in conferenza stampa, spiegando il dietro le quinte dei rapporti con i bianconeri.

Angelozzi su Soulé e Kaio Jorge e il "manager" Barrenechea

Queste le dichiarazioni di Angelozzi: "La trattativa con la Juve non è stata facile. Volevamo Soulé e Kaio Jorge da un mese e con un po' di fortuna e buoni rapporti, ci siamo riusciti. Il brasiliano prima dell'infortunio era considerato un fenomeno. Prima che lo prendessimo noi c’erano altre squadre, l’Udinese lo voleva a tutti i costi. La fortuna è stata prendere prima Barrenechea che ha chiamato i suoi compagni e ha parlato bene di noi. Con la Juventus abbiamo ottimi legami anche extra calcistici. Aiutano perché abbiamo messo in atto un progetto e gli altri credono in quello che stiamo facendo come accaduto anche col Bayern Monaco per l'arrivo in prestito di Ibrahimovic".