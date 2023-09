Soulé e i primi allenamenti al Frosinone: "Ero stanco, l'intensità era alta"

Soulé ha così dichiarato: «Il primo giorno che sono arrivato c’era un’alta intensità di allenamenti, ero un po’ stanco. Ma sto bene, c’è tutta la mia famiglia qua come a Torino, in cui mi trovavo anche lì molto bene. Qua siamo una famiglia piccola, insieme, che lottiamo per gli stessi obiettivi. Questo ci fa stare così uniti in campo».

Le parole di Soulé su Barrenechea

Anche Barrenechea è approdato al Frosinone in prestito dalla Juventus: i due ragazzi sono cresciuti insieme nella Juventus Next Gen e adesso fanno parte del centrocampo di Di Francesco. Sul suo compagno, Soulé ha dichiarato: «Io gli chiedevo magari se c’era la possibilità di venire qua. Gli ho chiesto com’era la città, i compagni, gli allenamenti. Era emozionato che io potessi venire. Siamo sempre insieme».