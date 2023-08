Barrenechea, altri elogi da Di Francesco. E un paragone da... nuova Juve

Una vittoria e una sconfitta per il Frosinone nelle prime due giornate di Serie A. L'ultima contro l'Atalanta è stata una partita che ha messo in mostra alcune qualità dei ciociari con Di Francesco bravo a studiare come chiudere gli spazi e arginare la forza della Dea. Una formazione giovane ma con qualche talento da far crescere come nel caso di Barrenechea .

Il centrocampista è arrivato qualche giorno fa dalla Juventus, da cui potebbero arrivare anche Soulé e Kaio Jorge, e contro i nerazzurri ha giocato da titolare in mezzo al campo. Gli allenamenti con Allegri e le prove in campo con la maglia dei bianconeri hanno spinto il Frosinone a credere nel ragazzo e concedergli una chance nel massimo campionato per farlo crescere ulterioremente. Proprio dell'argentino ha parlato Eusebio Di Francesco.

Di Francesco, elogi a Barrenechea

L'allenatore del Frosinone ha parlato a Radio Anch'io Sport su Radio Rai e ha elogiato il suo centrocampista: "E' il classico metronomo del centrocampo e mi ricorda un po' Magnanelli, che dirigeva i lavori nel mio Sassuolo". Un paragone da Juve visto che ora l'ex neroverde è nello staff di Max Allegri sulla panchina della Juventus. Buona la prima per lui e per tutta la squadra per una vittoria che ha dato morale ed entusiasmo in attesa della fine del mercato per capire quale sarà l'organico al completo per affrontare il campionato di Serie A.

Proprio della vittoria contro l'Atalanta il tecnico ha detto: "E' stata una vittoria importante, che aiuta. Ho tanti ragazzi con poca esperienza nella massima categoria, che hanno lavorato sino a oggi con grande determinazione e con grande voglia". Poi è tornato sul perchè della scelta di arrivare in gialloblù: "Dopo un periodo di pausa, nel quale ho riordinato le idee, ho accettato questa nuova avventura soprattutto grazie al presidente e al direttore, scegliendo le persone e i valori umani piuttosto che la squadra". Le favorite per la Serie A e il pensiero su Lukaku...