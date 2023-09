Frosinone, Soulé: la profezia di Perin, la dedica e il sogno Juventus

FROSINONE - Secondo gol in Serie A, primo con la maglia del Frosinone che è valso l'1-1 finale contro la Fiorentina , Matias Soulè è stato il protagionista del match dei ciociari.

Ai microfoni di Sky Sport il giovane argentino di scuola Juventus ha subito commentato la richiesta del suo allenatore Eusebio Di Francesco, offrire la cena alla squadra: "Abbiamo già fatto una cena per il compleanno del mister dove ha pagato lui, arrivati in spogliatoio mi ha detto che devo pagare la cena perché è il mio 1° gol...Va bene, faccio una grigliata a casa con l'aiuto di papà".

Soulé, la giocata alla Dybala e la dedica

Soulé ha commentato così il numero del primo tempo, due pallonetti, uno a Biraghi, uno a Duncan: "Il doppio sombrero era l'unica giocata che potevo fare in quella situazione perché ho sbagliato lo stop". Poi ha parlato del suo arrivo a Frosinone e del gol: "Qui mi trovo molto bene dal primo giorno, sono molto contento, aspettavo questo gol. Quando la palla è arrivata sapevo che non potevo sbagliare anche perché arrivavo da 2 pali e questa è la volta giusta. Dedico il gol a mia nonna che non c'è più, mi veniva sempre a vedere a Buenos Aires e mi ha sempre aiutato tanto quando ero piccolo".

Soulé gol: larofezia di Perin

"Ieri stavo facendo fisioterapia e mi ha chiamato Perin suggerendomi di fare come negli allenamenti alla Juve, rientrare sul sinistro e fare gol sul primo palo dicendomi che avrei fatto gol oggi. Quando ho aperto il telefono ho visto un suo sticker in chat con le mani che formano il cuore".

I sogni Juventus e Nazionale

"Voglio fare bene qua, e ringrazio per la fiducia. Spero di poter tornare alla Juventus con più spazio e mi piacerebbe andare con la Nazionale U20 o maggiore, è un sogno da sempre".