Frosinone e Lecce meglio del Psg: nella top 10 d’Europa, ecco perché

Il Frosinone può fare meglio di Psg e Tottenham? Sì, in una speciale classifica, quella della squadra più giovane. L'undici di Di Francesco sta stupendo in Serie A per gioco e anche risultati. L'allenatore ha dato fiducia a molti ragazzi, che stanno ricambiando sul campo con ottime prestazioni. Dai gol di Soulé, alle geometrie e l'equilibrio di Barrenechea, fino al talento di Reinier. La zona Conference League è solo una conseguenza. Non è di certo l'obiettivo del club, che però ora può puntare a una salvezza tranquilla. Intanto la Juve gongola e da lontano osserva i suoi talenti. E sorride anche la Serie A, che oltre ai gialloblù, vede anche il Lecce in questa lista. Un bel biglietto da visita.