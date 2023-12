Di Francesco: "Kaio diverso da tutti gli altri. Soulé deve capire una cosa"

Frosinone-Torino, parla Di Francesco

Queste le dichiarazioni dell'allenatore gialloblù: "Sapevamo che partita ci aspettava: nonostante le assenze e il fatto di schierare di diversi calciatori che non giocavano da tempo, abbiam cercato di mettere in campo la stessa fisicità del Toro. Abbiamo avuto diverse occasioni: il rigore che ci è stato tolto per il fallo precedente, le due occasioni per Kaio Jorge, e ancora Ibrahimovic, Garritano... Abbiamo creato difficoltà al Torino, come nel finale invece le hanno create loro a noi. In generale sono molto soddisfatto della prova dei miei ragazzi. Esordio dal 1' per Kaio Jorge? Gli è mancato solo il gol! Ha fatto tutto bene per la squadra, mettendosi a disposizione, muovendosi in maniera eccellente sia in fase di aggressione che quando avevamo la palla. Ha caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti, meno fisico ma più tecnico. Peccato perché avrebbe potuto far gol, che sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Non giocava da tanto dall'inizio, non posso che essere contento di lui. Porta inviolata? Abbiamo fatto pochi clean sheet finon ad ora, non aver subito gol è un dato positivo, ma abbiamo giocato per far gol: i cambi erano per vincere la partita, non ci siamo riusciti ma è merito anche del Torino". Nel post gara Di Francesco ha spiegato qual è l'obiettivo stagionale del Frosinone, e parlato di Soulé...