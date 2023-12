Soulé, numeri da mostro del dribbling: solo uno più forte in tutta Europa!

"Sta facendo il suo percorso ideale". Di Francesco ha parlato così di Matias Soulé qualche settimana fa. L'argentino è arrivato al Frosinone in prestito dalla Juventus in estate e partita dopo partita si è preso la titolarità e soprattutto gli elogi di staff, dirigenti e anche osservatori bianconeri. La Vecchia Signora l'ha visto crescere nel suo quartier generale fino alla Next Gen prima di fargli spiccare il volo in prima squadra.

E' stato un anno di apprendistato importante agli ordini di Allegri per allenarsi con i grandi, crescere e imparare tanto. Tutti insegnamenti che l'hanno portato fino alla chiamata del club ciociaro neopromosso in Serie A. Esterno a destra nel tridente, nelle sue movenze ricorda Paulo Dybala, amico e connazionale. Ha sempre avuto una qualità innata nel dribbling, poi migliorata e affinata con gli anni e a Frosinone lo stanno notando bene, oltre ai sei gol messi a segno sin qui in campionato. Una qualità che l'ha proiettato, secondo le statistiche di Opta, al secondo posto nei Top 5 campionati Europei e, secondo Sofascore, primo in Serie A.

Dribbling, Soulé sulla scia di Vinicius

I numeri riguardanti i dribbling di Soulé sono pazzeschi: l'esterno del Frosinone ha davanti (e non di molto) soltanto uno come Vinicius. Il brasiliano del Real Madrid per Opta si trova al primo posto con 9,3 dribbling a partita tra i giocatori che hanno giocato più di 500' in stagione. Non è tanto distante Soulé perché condivide il secondo posto con Gruda del Mainz con 9,2. Seguono Dembelé del Psg (9,1) e Doku del City (8,9). Se in Europa viaggia al fianco dei migliori, in Serie A ha staccato tutti...