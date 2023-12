Soulé e Kaio Jorge, i sorrisi del Frosinone che ora aspetta la Juve

La prima gioia in Serie A di Kaio Jorge non è bastata al Frosinone per portare via punti da Lecce. Al Via del Mare il brasiliano su rigore aveva risposto al gol di Piccoli ma nel finale Ramadani ha consegnato la vittoria ai padroni di casa. Ecco voti e giudizi dei giocatori di Di Francesco, che la prossima giornata affronteranno la Juventus in casa.