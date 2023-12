Soulé, che succede? Lazio-Frosinone, Di Francesco e l'avvertimento

Il ko contro la Juventus ha lasciato segnali incoraggianti in casa Frosinone , ma i gialloblù vogliono riscattare la sconfitta contro i bianconeri e ritrovare una vittoria che in campionato manca da un mese, quando si imposero allo Stirpe contro il Genoa . Di fronte per i ciociari non il più semplice degli avversari: ad attenderli all'Olimpico c'è la Lazio di Maurizio Sarri .

Lazio-Frosinone, parla Di Francesco

A presentare il match in conferenza stampa, come di consueto, il tecnico gialloblù Eusebio Di Francesco: "Non si parte mai mentalmente battuti, anche se di fronte c'è una squadra forte e un grande stadio. Siamo reduci da troppe sconfitte, dobbiamo tornare a fare punti. Non necessariamente sarà questa la gara giusta, ma a Roma ci andremo per vincere. Non ci sarà Immobile, ma Castellanos è bravo: la Lazio gioca la Champions League, è una squadra costruita per disputare un grande campionato, e anche se ha avuto qualche difficoltà è un avversario temibile. Giocare con le due punte ed un trequartista? Tutto è possibile, bisogna mettere in difficoltà gli avversari sfruttando le nostre qualità". Diversi gli indisponibili in casa Frosinone: "Ibrahimovic non è ancora recuperato, tutti i terzini sono out, Reinier è tornato, vediamo oggi come sta. Mazzitelli si è allenato con maggiore continuità, e i lungodegenti li conoscete".