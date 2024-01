Huijsen, Di Francesco: “Ha voluto parlare con me, ora non mi interessa”

Vigilia di campionato per il Frosinone , che nella giornata di domani affronterà il Monza allo Stirpe. I gialloblù sono reduci da 3 sconfitte consecutive (l'ultima all'Olimpico contro la Lazio ), e in generale da 5 turni senza vittoria. Operazione aggancio dunque per i ciociari, che in caso di vittoria agguanterebbero i biancorossi in classifica a 22 punti. Campo e mercato i temi dibattutti nella conferenza stampa della vigilia da parte di Eusebio Di Francesco .

Di Francesco tra Frosinone-Monza e Huijsen

L'allenatore del Frosinone, davanti ai giornalisti, ha subito affrontato uno dei temi caldi: quello di Dean Huijsen, con il difensore di proprietà della Juventus che sembrava ad un passo dall'arrivo in gialloblù, ma che alla fine ha scelto la Roma. Così Di Francesco sulla questione: "Quando mi è stato detto che il ragazzo voleva parlare con me l'ho fatto, sempre su autorizzazione dei club. Sono molto rigido su queste cose, a volte troppo serio per quello che è il contesto in cui viviamo. Ho parlato con Huijsen perché lui voleva parlare con me, non io con lui, poi ha fatto un'altra scelta legata a tante situazioni che non mi interessano. Se dovessimo rinforzarci faremo qualcosa di più importante o di positivo ugualmente. Bisogna venire qui con piacere, in un contesto in cui tutti i giovani hanno avuto la possibilità di crescere, anche attraverso gli errori. Non dobbiamo perdere la nostra identità e il nostro modo di essere, dentro e fuori dal campo".