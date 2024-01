Angelozzi: “Huijsen mi ha deluso, lo avremmo accontentato in tutto”

La Juventus e il Frosinone sono in ottimi rapporti, come hanno dimostrato la scorsa estate con le trattative che hanno portato Kaio Jorge, Soulé e Barrenechea ai gialloblu. Lista che poteva allargarsi con l'arrivo di Huijsen, ma l'olandese ha preferito accettare la proposta della Roma di Mourinho, che lo ha anche elogiato in conferenza stampa. Una decisione che però non è piaciuta al ds dei ciociari, Angelozzi.