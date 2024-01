Di Francesco, Frosinone-Monza: "Soulé vuole troppe responsabilità"

Tre sconfitte nelle ultime tre partite giocate dal Frosinone. Un momento difficile in campionato, dopo il clamoroso 4 a 0 al Maradona contro il Napoli in Coppa Italia, e un girone d'andata concluso con 19 punti: "Peccato per le ultime gare, ma a inizio stagione avremmo firmato per essere in questa posizione" ha detto Di Francesco a Dazn al termine della sconfitta contro il Monza . L'allenatore dei ciociari ha fatto poi ammenda oltre a parlare di mercato.

Frosinone-Monza, parole Di Francesco

Eusebio Di Francesco ha analizzato la sconfitta contro il Monza: "Commesso troppi errori nel primo tempo. Potevamo sicuramente approcciare meglio e siamo stati ingenui sul secondo gol. Nella ripresa però c'è stata una reazione importante e avremmo anche meritato di più. La sorte non ci sta aiutando. Dobbiamo analizzare con attenzione le cose: la squadra ha potenzialità ma anche fragilità, essendo molto giovane. Mi tengono la personalità mostrata nel secondo tempo, in cui non siamo stati però troppo lucidi". Su Soulé: "Vuole prendere troppe responsabilità. Rigore? Io di solito dico due rigoristi prima della partita. Voleva riprendersi qualcosa dopo l'autogol e per me è un aspetto importante". Sul momento: "Paghiamo ogni errore in questo momento come con la Roma e la Juve. Stiamo cercando di lavorare sulla fase difensiva". Sul girone d'andata: "Dobbiamo cambiare registro anche se all'inizio avremmo firmato per essere a questo punto". Poi due parole sui recuperi: "Oggi era una gara da 8-9 minuti di recupero. Faccio un riferimento generale non al Monza, non bisogna favorire i furbi ma lo spettacolo". In chiusura sul mercato: "Non ha senso stravolgere una squara che ha avuto un percorso positivo".