Kaio Jorge papà, Bruna Gomes è incinta: l'annuncio dopo il gol al Cagliari

Kaio Jorge mette la firma sulla vittoria del Frosinone contro il Cagliari e con l'esultanza dopo il gol annuncia il lieto evento: diventerà presto papà. La sua fidanzata, Bruna Gomes, che oggi era presente sugli spalti del Benito Stirpre, è in dolce attesa. Quale miglior momento se non con una dedica dopo un gol? L'attaccante brasiliano dopo aver realizzato la rete del 3 a 1 ha preso la palla e l'ha nascosta sotto la maglia per mimare il pancione. Il tenero gesto non è sfuggito alle telecamere e nemmeno ai tifosi di Frosinone e Juve, che continuano a guardare con attenzione i progressi di Kaio, ma anche quelli di Soulé e Barrenechea,