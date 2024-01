Gol Frosinone, sembra la Juve: Soulé, Barrenechea e chiude Kaio Jorge!

Il Frosinone ha riaccuffato il pari contro il Verona e l'ha fatto con il secondo gol consecutivo (terzo totale) di Kaio Jorge . Una rete di marca juventina perché nell'azione sono entrati anche Soulé e Barrenechea . Sono stati loro a salvare la formazione di Eusebio Di Francesco dalla possibile sconfitta al Bentegodi . Una marcatura particolare e non certo con la specialità della casa per il brasiliano.

Kaio Jorge, Soulé, Barrenechea: l'azione del Frosinone

A tenere in piedi il Frosinone sono sempre loto i giovani arrivati in estate dalla Juventus. Contro il Cagliari la prodezze di Soulé e poi la rete di Kaio Jorge a chiudere i giochi. Mentre a Verona è arrivato un solo punto ma è oro per come si era messa la partita (sotto 1 a 0 e con un rigore parato in precedenza da Turati a Duda). L'azione del gol dei ciociari, però, è tutta scuola Juve: Soulé ha battuto il corner verso il primo palo, Barrenechea con il suo movimento ha anticipato i difensori e spizzato il pallone. La parabola della sfera è arrivata precisa sulla testa del classe 2002 brasiliano che non ha sbagliato e siglato l'1 a 1 finale.