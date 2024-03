Soulé, Di Francesco: "Raffinato e fondamentale ma gli manca una cosa"

Dopo due sconfitte di fila, e in generale dopo un solo punto raccolto nelle precedenti 7 gare, il Frosinone ricomincia a muovere la classifica. I gialloblù al Ferraris pareggiano per 1-1 contro il Genoa di Gilardino : al vantaggio rossoblù firmato da Gudmundsson su calcio di rigore, la risposta immediata di Reinier . Nel post partita ai microfoni di Dazn abbastanza soddisfatto il tecnico dei ciociari, Eusebio Di Francesco .

Genoa-Frosinone, l'analisi di Di Francesco

L'allenatore del Frosinone ha così commentato la partita: "Ho visto grande compattezza, voglia di rifarsi, ma son cose che ho visto pure in passato. Dopo il gol avversario spesso ci siamo disuniti, oggi non è accaduto e abbiamo pareggiato. Forse avremmo meritato anche più del pareggio nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo tenuto bene e non era facile in uno stadio pieno e caldo come questo".

Solo 3 i cambi utilizzati da Di Francesco, e tutti nel finale di gara: "Ritenevo opportuno continuare con questa squadra che mi stava dando garanzie, magari in futuro farò valutazioni diverse. Ora l’importante è portare tutti i calciatori alla miglior condizione possibile e cercare di sfruttarli per le prossime partite. Sono contento della prestazione, muoviamo la classifica: abbiamo fermato l’emorragia con un’ottima prestazione".