Diretta Frosinone-Salernitana ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Allo Stirpe va in scena l'anticipo della 34ª giornata di Serie A tra Frosinone e Salernitana. Uno scontro salvezza che pesa molto più sulle sorti dei ciociari che su quelle dei granata. Gli uomini di Di Francesco scendono in campo da terzultimi in classifica con 28 punti. Gli stessi dell'Udinese che ieri ha perso nel recupero del match contro la Roma . Non sono dunque ammessi altri esiti oltre alla vittoria, che varrebbe il sorpasso ai danni dei friuliani e l'aggancio momentaneo all'Empoli, che domenica 28 scenderà sul campo dell'Atalanta.

È invece tempo di tirare le somme per i campani, che in caso di sconfitta o pareggio sarebbero aritmeticamente retrocessi in Serie B. La Salernitana si presenta all'appuntamento con una travagliata stagione sulle spalle, che ha previsto quattro cambi in panchina. Da Paulo Sousa a Pippo Inzaghi, da Liverani a Colantuono. La gara di andata valida per la 5ª giornata di campionato terminò 1-1 (reti di Romagnoli e Jovane Cabral).

Dove vedere Frosinone-Salernitana: streaming e diretta tv

Il match tra le formazioni di Di Francesco e Colantuono è in programma venerdì 26 aprile alle ore 20.45 allo stadio Benito Stirpe. L'incontro sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme DAZN, Now e SkyGo, e in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Frosinone-Salernitana, le probabili formazioni

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini, Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Cerofolini, Frattali, Marchizza, Bonifazi, Reinier, Seck, Gelli, Ibrahimovic, Garritano, Kvernadze, Baez, Cuni, Kaio Jorge, Ghedjemis

Indisponibili: Caso, Harroui, Kalaj, Lusuardi, Oyono

Squalificati: nessuno

Diffidati: Barrenechea, Oyono, Soulé

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Pirola, Pierozzi, Bradaric, Fazio; Basic, Legowski, Coulibaly; Tchaouna, Martegani; Ikwuemesi. Allenatore: Colantuono.

A disposizione: Fiorillo, Pasalidis, Pellegrino, Sambia, Zanoli, Gomis, Simy, Weismann, Vignato

Indisponibili: Boateng, Gyomber, Kastanos, Maggiore

Squalificati: Candreva

Diffidati: nessuno

ARBITRO: Fourneau di Roma. ASSISTENTI: Tolfo-Fontemurato. QUARTO UFFICIALE: Volpi. VAR: Meraviglia. ASS. VAR: Chiffi.

