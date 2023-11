Gudmundsson e l'infortunio: per quanto lo perde il Genoa? I tempi di recupero

La sosta nazionali si avvia verso la fine, con la ripresa dei campionati ormai imminente. Una pausa che ha portato in dote diversi problemi per gli allenatori dei club: diversi i casi di infortuni, tra questi diversi anche tra i top. C'è chi, però, si è fatto male durante la sosta non con la nazionale, ma con il proprio club: è il caso di Albert Gudmundsson .

Genoa, Gudmundsson ko: i tempi di recupero

Il centrocampista classe 1997 non è partito con l'Islanda, con la quale è momentaneamente sospeso in via cautelativa. È così rimasto ad allenarsi con il Genoa agli ordini di Alberto Gilardino, ed è proprio lì che si è provocato in un infortunio che potrebbe tenerlo fuori per un paio di gare. Come riportato da Sky Sport il calciatore ha accusato un problema muscolare al polpaccio: praticamente impossibile vederlo in campo domenica in casa del Frosinone, e anche la sua presenza sabato 2 dicembre contro l'Empoli a Marassi potrebbe essere in dubbio.