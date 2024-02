Genoa, il no alla Fiorentina per Gudmundsson segnale di forza

Per Albert Gudmundsson , fra parte fissa, bonus e percentuali sulla futura rivendita, la Fiorentina era disposta a spendere sino a 25 milioni di euro, ma il Genoa ha risposto picche. Sia perché ritiene la quotazione del ventiseienne islandese superiore ai 30 milioni sia perché, ceduto Ragusin al Tottenham , non ha voluto privarsi anche dell'attaccante rivelazione della Serie A (22 presenze e 11 gol sinora), dopo essere risultato determinante nella riconquista della massima serie (38 partite e 14 reti in B nella stagione 2022/2023). Il rifiuto alla cessione, opposto dalla società, ne rafforza le ambizioni e il consenso presso i tifosi, rendendo ancora più rosee le prospettive del girone di ritorno.

Le parole di Gilardino

Comprensibile la soddisfazione di Gilardino: "Non ho detto una parola a Gudmundsson per tre giorni. L’ho lasciato molto tranquillo e ora l'ho riabbracciato. Albert è il nostro nuovo acquisto per il girone di ritorno. Si è lasciato scivolare addosso tutte le chiacchiere di queste settimane, dimostrandosi un top player anche a livello mentale. Per lui è una fortuna essere rimasto al Genoa: è amato e benvoluto dalla squadra. Ora deve trascinarla, poichè nelle sue corde ha queste qualità. Siamo felici sia rimasto e lo testimonia il fatto che la società non abbia mollato di un solo centimetro». Dopo avere riportato il Genoa in Serie A, Gilardino sta facendo benissimo alla sua prima esperienza nel massimo torneo, considerato che l'obiettivo iniziale del Grifone fosse e rimanga la salvezza, da guadagnare in tempi rapidi.

Gudmundsson sempre più decisivo

Dopo 22 giornate, il Genoa è undicesimo in classifica con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte, 24 gol segnati, 26 subiti), a +10 su Udinese e Cagliari che condividono la terz'ultima posizione e a -3 dal Toro che chiude il gruppone delle sette squadre nel fazzoletto di 5 punti in corsa per il quarto posto. Gudmundsson ha firmato un solo gol meno della metà dell'intero numero delle reti realizzate da tutta la squadra. Adesso che il mercato è chiuso, l'islandese è rimasto a Genova e si è di nuovo ristabilito Retegui (5 gol in presenze in campionato, 2 gol in Coppa Italia), si capisce perché i tifosi abbiano il diritto di guardare al futuro con ottimismo.