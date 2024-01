Oro Gudmundsson, asta mercato in estate: quanto chiede il Genoa

Nove gol, due assist e un pallone sempre incollato al piede. Toglierglielo per gli avversari è diventato un incubo. Lo sa bene Albert Gudmundsson ormai da tempo non più oggetto misterioso, come fu precipitosamente definito da molti al suo arrivo nel gennaio 2022. Ora invece a Villa Rostan, sede del club più antico d'Italia, si godono le meraviglie dell’islandese nell'attesa che in estate si scateni l'asta. Ma dopo due anni, una B da trascinatore e una A da protagonista il 26enne attaccante di Reykjavik, è diventato un vero e proprio gioiello. Per i tifosi del Genoa che ne ammirano i dribbling, le giocate e le conclusioni, e per la società che si siederà a un eventuale tavolo delle trattative per non meno di 30 milioni “cash”, e questo a oggi. A giugno la cifra potrebbe aumentare ancora, soprattutto se Gudmundsson continuerà a incidere così tanto nell'economia della squadra.