Gilardino torna su Inter-Genoa: "Una settimana con il sentimento di inca**atura"

Nonostante domani alle 20:45 il Genoa debba già tornare in campo per la sfida casalinga contro il Monza , sembra non essere ancora passata l'ondata di polemiche dopo l'ultima sconfitta a San Siro per mano dell' Inter . In conferenza stampa Gilardino è infatti tornato a parlare della gara, che ha visto i rossoblù perdere 2-1 per colpa di un calcio di rigore concesso dall'arbitro Ayroldi che ha fatto molto discutere. Una decisione che ha portato addiruttura alla sospensione del direttore di gara .

Genoa, Gilardino: "Inter? Sto ancora rosicando"

L'allenatore rossoblù ha svelato le sue emozioni in settimana dopo l'ultimo turno di Serie A: "Ho avuto un sentimento di incazzatura costante per la sconfitta contro l'Inter e lo stesso vale per la squadra. Dovremo essere bravi a trasformarlo in energia positiva per domani. Giocare così bene nel secondo tempo e non portare a casa neanche un punto ci ha fatto rosicare. Ho rosicato per la partita e questo sentimento dobbiamo trasformarlo in energia positiva. Ci tenevamo tanto per la splendida accoglienza che ci hanno riservato i nostri tifosi a San Siro. E' l'ennesima prova, se mai ce ne fosse bisogno, dell’amore che hanno per la squadra. Dobbiamo andare oltre i limiti e insieme al nostro popolo il percorso può essere un po’ più semplice".