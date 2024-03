Rocchi ferma Ayroldi dopo Inter-Genoa: il rigore a Barella costa caro

Continua a far parlare la direzione di gara di Inter-Genoa da parte del fischietto Giovanni Ayroldi. Un arbitraggio che ha destato parecchie perplessità e che dovrebbe portarlo ad uno stop. In un turno particolarmente complicato per le valutazioni arbitrali, apertosi con un discusso Lazio-Milan diretto da Di Bello, le cose non sono andate meglio nel monday night di San Siro.