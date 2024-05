Gilardino-Genoa ancora insieme? L’allenatore lo svela in conferenza

Il Genoa ha raggiunto il traguardo della salvezza e ora potrà affrontare le ultime sfide come una serie di tappe in vista della prossima stagione. Gilardino, ex della sfida, tornerà per la prima volta a San Siro come allenatore. Anche il Milan non deve chiedere nulla alla classifica, tranne il secondo posto da difendere per partecipare alla Supercoppa italiana. L'allenatore del Grifone ha presentato la gara, svelando anche quale sarà il suo futuro con il club.