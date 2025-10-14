Malinovskyi fa sognare il Genoa

GENOVA - Per un attimo la sfida tra Islanda e Ucraina è sembrata una partitella in famiglia in casa Grifone, con la doppietta di Malinovskyi e il gol di Ellertsson . Ma se per l'islandese ormai sono finite le parole per raccontare il suo avvio di stagione di altissimo livello, dal gol a Bologna all'essere un vero e proprio jolly ovunque, il centrocampista ucraino non sembra con il Genoa aver ancora raggiunto il suo standard. Di lui, della sua leadership e dei suo gol, o comunque delle sue conclusioni sempre pericolose, ha bisogno però fortemente il Genoa di Vieira che, dopo aver salutato in estate giocatori come Badelj e Bani , è alla ricerca di leader in grado di trascinare i nuovi compagni.

Trascinare il Genoa

Malinovskyi quelle qualità le ha tutte e in questo Genoa che cerca punti e identità può diventare un vero e proprio punto di riferimento. Dopo il calvario della scorsa stagione - con l'infortunio gravissimo a Venezia, la lunga convalescenza, il ritorno in campo, quindi l'operazione per rimuovere la placca e la preparazione estiva - per ora non ha ancora trovato quella continuità di cui ha bisogno per riavere la forma migliore, ma prestazioni come quella contro l'Islanda e la gara di ieri sera contro l'Azerbaigian, dove si è messo in luce con un gol e con un assist, non potranno che aiutare il giocatore e il Genoa stesso. A lui, soprattutto con Stanciu ai box ancora per un po', Vieira può affidare le chiavi del centrocampo.

Il rientro dalle nazionali

«I gol segnati mi fanno venire ancora più voglia di giocare» ha ammesso nei giorni scorsi Malinovskyi, proprio dopo la doppietta all’Islanda, e a goderne oltre alla sua Ucraina potrebbe essere proprio il Genoa, che intanto oggi alla ripresa ritroverà Frendrup, primo dei nazionali a rientrare dopo la panchina in Danimarca-Grecia. Per gli altri giocatori, serve ancora qualche giorno per Vasquez, che sarà l’ultima a raggiungere il Signorini in vista della ripresa, quando al Ferraris arriverà il Parma in una gara fondamentale per provare a far svoltare la stagione.