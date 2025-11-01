Tuttosport.com

Via Vieira, Balotelli fa festa sui social: “Dio vede e provvede. Sfruttato il lavoro di Gilardino”

Il club rossoblù è alla ricerca di un nuovo allenatore: il duro commento di 'Super Mario' e tutte le possibili scelte per la panchina
3 min
GenoaVieiraBalotelli
Dopo le prime nove giornate di Serie A, il Genoa si ritrova ultimo in classifica con appena 3 punti, soltanto 4 gol segnati e ben 13 subiti. Una partenza disastrosa e che ha portato all'esonero di Patrick Vieira, una notizia che ha fatto particolarmente felice Mario Balotelli. Che tra l'attaccante italiano e l'allenatore francese non corresse buon sangue (qui l'ultimo attacco) non è una novità, ma 'Super Mario' sui social ha esultato senza usare mezzi termini: "Dio vede e provvede".

Genoa, Balotelli esulta: "Hanno sfruttato il lavoro di Gilardino e Zangrillo"

"Dio vede e provvede. Ooooola! Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l'ambiente, i tifosi e lo stemma - ha scritto Balotelli sulle stories di Instagram -, e che credono profondamente nell'idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto! Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso: è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione. Hanno sfruttato il loro immenso lavoro, il loro impegno e la loro dedizione verso questi colori, senza comprenderne davvero il valore. Ora testa al GENOA e ai GENOANI! Forza Genoa! FORZA RAGAZZI! Ho creduto in voi, e ci credo ancora!".

Genoa, tre nomi per la panchina: i possibili sostituti

Contro il Sassuolo in panchina si siederanno Criscito e Murgita, ma ora il club rossoblù dovrà trovare un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, per il post Vieira i nomi sondati dalla dirigenza del Genoa sono tre: De Rossi, Vanoli e Gotti. La scelta spetterà al nuovo direttore sportivo Diego Lopez, che ha preso il posto di Ottolini, da tempo nel mirino della Juventus come possibile nuovo ds.

