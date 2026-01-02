De Rossi e il rigore di Roma: “Var non ci difende”. Su Leali e il mercato: “Guardate la Juve…”

Alla vigilia della sfida tra Genoa e Pisa, Daniele De Rossi si è presentato in conferenza stampa per fare il punto sul momento della squadra, tornare sull’ultima prestazione poco convincente contro la Roma e rispondere ai temi caldi dell’attualità rossoblù. Dalla reazione del gruppo agli errori individuali, passando per il caso arbitrale e le inevitabili voci di mercato (legate anche al tema portiere), il tecnico ha difeso i suoi giocatori e ribadito la necessità di ripartire dagli atteggiamenti giusti per tornare subito a fare risultati.
Genoa, la conferenza di De Rossi
De Rossi ha parlato subito dell'ultima brutta prestazione contro la Roma: "Come ha reagito la squadra? Ha reagito con lo stesso dispiacere che avevo io dopo la partita. Erano consapevoli di aver fatto qualcosina in meno rispetto al solito. Il giocare male e vincere sarebbe importante domani ma attraverso gli atteggiamenti delle ultime partite faremo risultati". Poi il tecnico giallorosso ha difeso anche il proprio portiere con delle dichiarazioni molto importanti visto che il Genoa cerca un nuovo numero uno, come dimostra la trattativa tentata per Perin (no della Juve): "Come vedo Leali? Il ruolo del portiere è delicato. Lo vedo sereno, un ragazzo amato dallo spogliatoio e stimato da noi dello staff. Lo vediamo tranquillo come altri che hanno commesso errori. Se gli errori li avesse commessi solo lui saremmo tranquilli. Invece di errori ne abbiamo commessi un po’ tutti. Nicola ha fatto partite ottime, in alcune occasioni ci ha salvato e ha fatto parate importanti. Contro l’Atalanta ha scelto male, il gol contro l’Inter si poteva evitare ma se avete un’oretta possiamo analizzare gli errori dei difensori e gli altri. Gli errori nel calcio si commettono o possiamo parlare dei miei errori di formazione. L’errore nel calcio va messo in preventivo, in base all’avversario un errore può essere rimesso a posto. Col Verona per esempio è più facile ribaltare le partita, a Roma diventa più difficile. I giocatori che commettono degli errori di campo non verranno demonizzati da me".
Il rigore in Roma-Genoa e l'errore del Var
Rocchi nell'ultima puntata di Open Var ha riconosciuto il rigore su Ostigard non fischiato dall'arbitro in campo e non ritenuto punibile neanche dal Var. Ne ha parlato De Rossi: "Intanto non è un errore dell’arbitro. Io dalla panchina ho visto solo un parapiglia. L’arbitro magari era posizionato meglio di me ma era una cosa difficile da vedere. Quindici anni fa avrei detto che se ci fosse stata la tecnologia certi errori verrebbero cancellati. Il VAR è uno strumento che dovrebbe difendere noi e gli avversari ma ogni tanto non ci difende. Può succedere. A bocce ferme la spiegazione un po’ mi disturba, sentirmi dare spiegazioni fantasiose sull’angolo di quanto fosse piegato il braccio o quanto fosse piegata la mano. Penso che la Roma avrebbe vinto comunque, l’arbitro, a parte quello, ha fatto una bella partita. Forse avrebbe cambiato qualcosina ma facciamo finta che non avrebbe cambiato nulla".
Il mercato e l'esempio Juve
"Come si fa a non farsi distrarre dal mercato? Bisogna essere fortunati ad avere un gruppo serio. E’ difficile ma basta dirsi la verità. Ogni allenatore se vuole migliorare la squadra la migliora. Penso che sia una squadra costruita bene, ci sarà da puntellare qualcosa. Vedo che cambiano giocatori all’Inter, alla Juve o al Napoli quindi è destino di tutti cambiare. E’ un dovere verso l’allenatore, ma è un dovere del giocatore fino a che sta qua dare il 100% anche un minuto. I rumors li controllate voi, non io. Escono nomi all’impazzata, spesso vengono fatte accostamenti con amici, a volte reali ma a volte sono fantasiose. Passo con il direttore a parlare di mercato il 10% del tempo che passo in ufficio a preparare la partita" - ha spiegato De Rossi.
