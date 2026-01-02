De Rossi e il rigore di Roma: “Var non ci difende”. Su Leali e il mercato: “Guardate la Juve…”

Genoa, la conferenza di De Rossi

De Rossi ha parlato subito dell'ultima brutta prestazione contro la Roma: "Come ha reagito la squadra? Ha reagito con lo stesso dispiacere che avevo io dopo la partita. Erano consapevoli di aver fatto qualcosina in meno rispetto al solito. Il giocare male e vincere sarebbe importante domani ma attraverso gli atteggiamenti delle ultime partite faremo risultati". Poi il tecnico giallorosso ha difeso anche il proprio portiere con delle dichiarazioni molto importanti visto che il Genoa cerca un nuovo numero uno, come dimostra la trattativa tentata per Perin (no della Juve): "Come vedo Leali? Il ruolo del portiere è delicato. Lo vedo sereno, un ragazzo amato dallo spogliatoio e stimato da noi dello staff. Lo vediamo tranquillo come altri che hanno commesso errori. Se gli errori li avesse commessi solo lui saremmo tranquilli. Invece di errori ne abbiamo commessi un po’ tutti. Nicola ha fatto partite ottime, in alcune occasioni ci ha salvato e ha fatto parate importanti. Contro l’Atalanta ha scelto male, il gol contro l’Inter si poteva evitare ma se avete un’oretta possiamo analizzare gli errori dei difensori e gli altri. Gli errori nel calcio si commettono o possiamo parlare dei miei errori di formazione. L’errore nel calcio va messo in preventivo, in base all’avversario un errore può essere rimesso a posto. Col Verona per esempio è più facile ribaltare le partita, a Roma diventa più difficile. I giocatori che commettono degli errori di campo non verranno demonizzati da me".