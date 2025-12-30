Perin-Genoa, salta tutto! La decisione della Juve dopo l'ultima offerta: cosa succede

TORINO - "La Juventus stasera ha informato il Genoa della propria decisione di tenere in rosa Mattia Perin " . Così, sul proprio account ufficiale X, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano informa che la dirigenza bianconero avrebbe scelto di non operare un avvicendamento alle spalle di Michele Di Gregorio. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile richiesta - da parte del 33enne portiere originario di Latina - di essere 'liberato' per andare a giocare con maggiore continuità .

Il 'no' della Juve

204 volte rossoblù, Mattia Perin, salvo ulteriori colpi di scena, non vestirà la maglia del Genoa per la quarta volta in carriera, ma continuerà a insidiare un Di Gregorio sin qui non sempre impeccabile per il ruolo di titolare della Juventus. Stando sempre a quanto affermato da Fabrizio Romano, dopo che già nella giornata di ieri le parti si erano avvicinate sensibilmente, il club bianconero avrebbe "rifiutato l'ultima offerta" pervenuta alla Continassa "per tenere il calciatore in rosa", facendo calare definitivamente il sipario sulla trattativa. Il club ligure starebbe "già sondando nuove opzioni per il ruolo di portiere titolare della squadra, anche all'estero".

