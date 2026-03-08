De Rossi, rivincita contro la Roma: "Speravo finisse così, non devo giustificarmi per il risultato"

De Rossi: "Non devo giustificarmi e fare finta di essere dispiaciuto"

"Se decidi di fare questo lavoro devi mettere in preventivo che contro la Roma ci giocherai. Non devo giustificarmi e fare finta di essere dispiaciuto per una vittoria che mi rende felice. Questo sarà il mio destino finché non tornerò a sperare che la Roma vinca 38 partite su 38. Magari succederà e penso sia il sogno di tanti e un obiettivo mio. Ma se devo pensare ad una squadra nel mondo che mi faccia sentire a casa e che ha gli stessi pregi e difetti della piazza romanista è quella dove sono adesso: è simile e mi piace veramente tanto". Lo ha detto a Dazn il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, dopo aver battuto la Roma, la sua squadra del cuore, quella che ha allenato e per cui ha giocato per diciotto stagioni. "Vittorie così valgono tre punti ma valgono tanto perché vengono da un gruppo sano e forte - ha aggiunto l'allenatore rossoblù -. A gennaio ho detto di essere felice perché avevo caratteristiche diverse nel gruppo. Sono contento per la classifica e per i giocatori, soprattutto per quelli che hanno giocato un po' di meno".

"Sono qui per dare il 100%. La Roma..."

“Speravo che finisse così. Aldilà di quello che c’è stato io sono qui per fare il mio lavoro. Sono qui per una società che merita di salvarsi. Io qui devo dare il 100%, non posso dare un millimetro un meno che l’avversaria sia la Roma o qualunque altra“ ha affermato De Rossi al termine della gara vinta contro i giallorossi. Il tecnico del Genoa ha poi proseguito: “Penso che gli uomini che hanno giocato all’inizio ma gli avevo detto che avremmo vinto con i subentrati. È un gruppo di uomini perbene e di grandi professionisti. Questi tre punti ci servivano come il pane“. L'ex Roma ha parlato poi del duello tra Ostigard e Malen: “La Roma è una squadra forte e se la lasci giocare i loro calciatori riescono a tirare fuori la giocata. Avevo molta paura di Malen. Leo Ostigard è un giocatore molto forte, più forte di quanto pensassi. È l’ennesima domenica in cui marca un centravanti forte e fa una grande prestazione“.