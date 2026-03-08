De Rossi, rivincita contro la Roma: "Speravo finisse così, non devo giustificarmi per il risultato"

La sconfitta dell'andata l'aveva bollata come la partita più brutta della sua gestione. Quella di oggi, invece, è forse la più bella del suo Genoa: Daniele De Rossi piega 2-1 la 'sua' Roma, sale a 30 punti e si porta a +6 sulla zona retrocessione. È un ko pesante per i giallorossi che subiscono l'aggancio al quarto posto del Como (prossima avversaria in campionato) e vedono avvicinarsi a -1 la Juventus. Il Genoa fa un passo in più verso la salvezza. La Roma vede complicarsi la corsa Champions proprio alle porte del doppio impegno di Europa League contro il Bologna. Al termine della gara andata in scena al Ferraris, Daniele De Rossi ha commentato l'ottima prestazione della sua squadra contro gli uomini di Gasperini.
De Rossi: "Non devo giustificarmi e fare finta di essere dispiaciuto"
"Se decidi di fare questo lavoro devi mettere in preventivo che contro la Roma ci giocherai. Non devo giustificarmi e fare finta di essere dispiaciuto per una vittoria che mi rende felice. Questo sarà il mio destino finché non tornerò a sperare che la Roma vinca 38 partite su 38. Magari succederà e penso sia il sogno di tanti e un obiettivo mio. Ma se devo pensare ad una squadra nel mondo che mi faccia sentire a casa e che ha gli stessi pregi e difetti della piazza romanista è quella dove sono adesso: è simile e mi piace veramente tanto". Lo ha detto a Dazn il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, dopo aver battuto la Roma, la sua squadra del cuore, quella che ha allenato e per cui ha giocato per diciotto stagioni. "Vittorie così valgono tre punti ma valgono tanto perché vengono da un gruppo sano e forte - ha aggiunto l'allenatore rossoblù -. A gennaio ho detto di essere felice perché avevo caratteristiche diverse nel gruppo. Sono contento per la classifica e per i giocatori, soprattutto per quelli che hanno giocato un po' di meno".
"Sono qui per dare il 100%. La Roma..."
“Speravo che finisse così. Aldilà di quello che c’è stato io sono qui per fare il mio lavoro. Sono qui per una società che merita di salvarsi. Io qui devo dare il 100%, non posso dare un millimetro un meno che l’avversaria sia la Roma o qualunque altra“ ha affermato De Rossi al termine della gara vinta contro i giallorossi. Il tecnico del Genoa ha poi proseguito: “Penso che gli uomini che hanno giocato all’inizio ma gli avevo detto che avremmo vinto con i subentrati. È un gruppo di uomini perbene e di grandi professionisti. Questi tre punti ci servivano come il pane“. L'ex Roma ha parlato poi del duello tra Ostigard e Malen: “La Roma è una squadra forte e se la lasci giocare i loro calciatori riescono a tirare fuori la giocata. Avevo molta paura di Malen. Leo Ostigard è un giocatore molto forte, più forte di quanto pensassi. È l’ennesima domenica in cui marca un centravanti forte e fa una grande prestazione“.
Vitinha: "De Rossi ci ha dato fiducia". E Messias...
"De Rossi ha dato tanta fiducia a me e ai miei compagni. Giocare così è più facile. Ho la testa libera e riesco a fare del mio meglio". Lo ha detto ai microfoni di Dazn l'attaccante del Genoa, Vitinha, dopo la vittoria per 2-1 sulla Roma al Ferraris. Il centravanti è partito dalla panchina e ha segnato il gol decisivo: "Un giorno gioco io, un giorno tocca ad Ekuban. La squadra è forte, cerco sempre di aiutare la squadra: sono felice del gol ma soprattutto del lavoro del gruppo", ha aggiunto il portoghese. La partita è stata sbloccata su rigore da Junior Messias: "Avevamo bisogno di punti, eravamo andati a Milano contro l'Inter ma ci è mancato qualcosa. La Roma è più forte di noi, ma in casa abbiamo fatto quel che ci ha chiesto il mister", ha aggiunto il brasiliano.
