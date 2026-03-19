De Rossi verso Genoa-Udinese: “Non siamo salvi, trasformiamo Ferraris in una bolgia". Su Norton-Cuffy...

"Non siamo salvi": lo ripete a più non posso Daniele De Rossi , tecnico del Genoa . Eppure le due vittorie con Roma e Verona e i 33 punti raggiunti, sono sicuramente elementi che fanno pensare ad una salvezza sempre più vicina . Nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro l' Udinese , il tecnico ha parlato del match contro i friulani ma anche del momento che sta vivendo la sua squadra e del fattore Ferraris.

Verso Genoa-Udinese, parla De Rossi

Così De Rossi in conferenza: "Il campionato non finisce domani, però poi c'è la sosta e non possiamo arrivarci con un brutto risultato, soprattutto perché giochiamo in casa e non siamo ancora salvi. Ci sarà il fattore Ferraris che ho provato sulla mia pelle ma dobbiamo fare il nostro e non aspettare che lo stadio spinga il pallone in rete perché non esiste stadio che faccia gol. Ma posso dire che se faremo una gara con impegno, aggressività e lotta tutto sembrerà molto più facile. Però giocare con la stessa atmosfera delle ultime gare sarebbe un grande vantaggio. Non posso immaginare di andare in sosta con un risultato negativo".

Entusiasmo rossoblù e condizione dei singoli

Il Genoa torna a giocare dopo le entusiasmanti vittorie contro la Roma e il Verona: "E' bello tornare in campo quando hai vinto l'ultima partita o quando l'ultima immagine del tuo stadio è uno stadio in festa ed eri uscito tra gli applausi. Dobbiamo continuare ad andare in questa direzione. Quello che deve essere chiaro è che non siamo salvi, idealmente in una buona posizione ma mancano pochi punti. Per questo non posso immaginare una squadra che entra in campo e fa una gara meno intensa di quelle con la Roma e il Torino. Voglio vedere quell'alchimia tra tifosi e giocatori che possa trasformare il Ferraris in una bolgia vera".

Secondo il tecnico il match di domani sera sarà simile a quella con il Verona: "L'Udinese ha quattro, cinque giocatori, di altissimo livello come Zaniolo, Davies o Solet ed una rosa fisicamente molto simile a quella del Verona con qualità però molto superiori. Sarà una partita difficilissima. Ma non abbiamo sottovalutato il Verona, di questo sono felice, e domani non sottovaluteremo l'Udinese". Sulle condizioni dei singoli: "Norton-Cuffy sta bene, così come Baldanzi e Onana".