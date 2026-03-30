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Genoa, con la Juve salta un titolarissimo: la brutta notizia per De Rossi

Brutte notizie in casa del Grifone, vincente nell'amichevole contro la primavera. La situazione dell'infermeria in vista della trasferta di Torino
2 min
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Genoa, con la Juve salta un titolarissimo: la brutta notizia per De Rossi © Agenzia Aldo Liverani Sas
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GENOVA - Partitella in famiglia per il Genoa di Daniele De Rossi che ha messo nel mirino il posticipo di lunedì prossimo a Torino contro la Juventus. I rossoblù, assenti i nazionali Bijlow, Vasquez, Ostigard, Ellertsson, Malinovskyi, Zatterstrom, Ekhator, hanno sconfitto 3-0 la formazione primavera grazie alle reti di Masini e Colombo nel primo tempo e di Onana nella ripresa.

Verso la Juve: l'infermeria del grifone

Alla gara non hanno preso parte alcuni elementi a partire da Norton-Cuffy che è rientrato anticipatamente dal ritiro con la nazionale inglese Under 21 per un risentimento muscolare alla coscia destraL'esterno salterà la trasferta di Torino e verrà rivalutato per la successiva sfida casalinga contro il Sassuolo. Prosegue il lavoro di recupero invece Maxwell Cornet, risentimento ad un polpaccio, mentre ha svolto un allenamento differenziato Ekuban per un affaticamento che non preoccupa però lo staff del Genoa.
È stato invece tenuto a riposo il centrocampista Morten Frendrup che dai dati è risultato avere un minutaggio elevato in tutte le partite, è il secondo più utilizzato dopo capitan Vasquez,  e dunque non è stato rischiato nella partitella in famiglia. 

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