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De Rossi tra Genoa e futuro: "È stato un bel percorso, io ho ambizioni ma i patti erano chiari..."

Il tecnico del Genoa ha parlato al termine della gara finita col punteggio di 0-0 alla New Balance Arena contro l'Atalanta. E sulla prossima destinazione...
3 min
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Si chiude sullo 0-0 la sfida tra Atalanta e Genoa: un pareggio che frena ancor di più la corsa all'Europa dei bergamaschi e che sancisce l'ennesimo passo verso la salvezza della squadra allenata da De Rossi. Poche emozioni e una traversa, quella colpita da Raspadori nel secondo tempo; poi tante imprecisioni da parte di entrambe le parti. Si complicano dunque i sogni di coppa degli orobici, che per qualificarsi in Conference League dovranno conservare il settimo posto in classifica e tifare per l'Inter nella finale di Coppa Italia contro la Lazio: nel prossimo turno ci sarà la sfida di San Siro col Milan. Per il Genoa il prossimo impegno sarà in casa della Fiorentina e potrebbe scattare la festa per la permanenza in Serie A. Al termine della partita terminata a reti bianche ha parlato il tecnico dei rossoblù, Daniele De Rossi.

De Rossi: "Loro hanno una qualità importante. Futuro? Io ho..."

"Un pochino la testa è andata al match dell'andata, hanno creato più oggi che quando hanno avuto l'uomo in più. Hanno una qualità importante, ci sta soffrire un pochino, ma abbiamo fatto bene nel primo tempo, li abbiamo messi in difficoltà. È una cavalcata lunga, penso che sia stato un bel percorso, questo punto ci avvicina di più alla salvezza". Lo ha dichiarato il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, dopo lo 0-0 maturato contro l'Atalanta. "Sono soddisfatto - ha proseguito ai microfoni di Sky Sport -. Futuro? Io ho ambizioni, ma non ho fretta, la mia è una carriera un po' particolare, con tanti subentri. Non ho mai iniziato e finito una stagione da allenatore, la fretta sarebbe cattiva consigliera, il mio lavoro è anche stimolare la società a rendersi questo gruppo ha qualità, è sano". "I patti erano chiari, sapevamo sin dall'inizio che dovevamo fare delle cessioni, su questo abbiamo giocato a carte scoperte, poi se vendi devi però rimpiazzare i giocatori. La dirigenza ha ambizione, la sento quando parliamo, verrà messa sul tavolo, siamo tutti molto ambiziosi, ma questa ambizione non deve essere cercata lontano da Genova", ha concluso De Rossi.

Bijlow: "Buon risultato per noi"

"È un buon risultato per noi: è stata una partita molto difficile ma la nostra squadra ha fatto un grande lavoro. Sono molto contento. Spero di andare al Mondiale (con l'Olanda, ndr.): la prima cosa è lavorare bene al Genoa, poi vedremo. Ce la sto mettendo tutta". Lo ha dichiarato il portiere Justin Bijlow, "Panini Player of the Match" di Atalanta-Genoa, ai microfoni di Sky Sport, dopo lo 0-0 maturato alla New Balance Arena.

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