“Inter? Rapporto trasparente, sapeva tutto e si interfacciava con noi”

"Con la società c'era un rapporto trasparente. Era a conoscenza delle problematiche e ci siamo sempre interfacciati con i responsabili della sicurezza e dei rapporti con le tifoseria per risolvere tutte le questioni. Nessuno ha mai fatto pressioni e minacce. Quando c'era bisogno di più biglietti li chiedevamo, quando c'era da organizzare trasferte ci rivolgevamo a loro". È quanto, in sintesi, avrebbe riferito al proprio legale Andrea Beretta, il capo ultras dell'Inter arrestato ieri nell'inchiesta della Procura di Milano che ha azzerato i direttivi delle Curve milanesi (è accusato anche dell'omicidio del 'ndranghetista Antonio Bellocco avvenuto il 4 settembre a Cernusco sul Naviglio nel primo filone d'indagine). Beretta comparirà domani mattina alle 10 per il primo interrogatorio di garanzia in carcere a San Vittore davanti al gip di Milano, Domenico Santoro. Stamane, parlando con il legale, ha spiegato anche la sua versione sui biglietti per la finale di Champions a Istanbul: "Avevamo fatto una richiesta iniziale ma ce ne sono stati proposti meno della metà. Allora per evitare di lasciare la metà dei tifosi a casa abbiamo detto 'non va nessuno'. Poi invece la società in accordo anche con la Questura è riuscita ad ottenere i 1500 biglietti".