“L’Inter sapeva tutto, in Nord ingressi falsi a centinaia”: Beretta fa tremare

Il super-pentito dell’inchiesta “Doppia Curva” inguaia l’Inter e imbarazza Oaktree: il fondo californiano, quando ha sfilato il club da Suning, tutto si immaginava fuorché di vedere il club accostato a un’inchiesta che tratta di mafia, malaffare, criminalità efferata, non esattamente una buona pubblicità per chi ha preso in gestione la società con l’obiettivo di rivenderla per farci una plusvalenza. Il nuovo filone scoperchiato dalle deposizioni di Beretta, tira in ballo pure il presidente Marotta che lo avrebbe “salvato” da una possibile denuncia. La ricostruzione fatta da Beretta è stata smentita dall’Inter e da Marotta, però sulla vicenda gli inquirenti faranno comunque tutti gli approfondimenti del caso. Certo è che a livello di giustizia sportiva - argomento che si sviluppa in parallelo con l’inchiesta della magistratura - ora il procuratore federale Chinè ha più carte in mano per deferire il club per la violazione dell’articolo 4, quello riguardante la lealtà sportiva. Tra l’altro Beretta, come riportato da Repubblica, ha ampiamente parlato pure dei rapporti tra la Curva e i giocatori.