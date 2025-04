Ultras Inter, Beretta spaventoso: Ferdico l'amico dei giocatori "Ti scioglierà vivo nella calce"

Emergono nuovi dettagli inquietanti sulla lotta interna al tifo organizzato che ha travolto Milano. Questa volta le parole agghiaccianti riportate al Corriere della Sera sono quelle di Daniel D’Alessandro, 29 anni, detto “Bellebuono”, pronunciate a casa di Andrea Beretta, 49 anni, il leader della Curva Nord interista: "Ti convocheranno alla cascina. Ti offriranno un caffé avvelenato con le benzodiazepine, poi ti uccideranno. Hanno già scavato la buca. Sono andato io a prendere la calce viva per “sciogliere” il tuo cadavere. Poi faranno sparire la tua macchina, la porteranno in Francia, a Nizza, per simulare una tua fuga", queste le parole agghiaccianti di Bellebuono che spiffera a Beretta il piano killer organizzato dal rampollo della ‘ndrangheta Antonio Bellocco e da Marco Ferdico, braccio destro di Beretta nella gestione del tifo ultrà.