Zhang carica l'Inter: "Arriva la Champions, combattiamo!"

MILANO - Steven Zhang, già soddisfatto per lo splendido avvio di campionato con tre vittorie in altrettante gare e la testa della classifica a punteggio pieno, suona la carica verso l'esordio dell'Inter in Champions League, domani, contro lo Slavia Praga. Il presidente nerazzurro ha infatti voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento a squadra e tifosi: "Cari interisti, arriva la Champions League! È una partita che aspettiamo da tempo. Combattiamo al 100% fin dal fischio d'inizio e dimostriamo il nostro sostegno alla squadra questo martedì a San Siro!", ha scritto Zhang sul suo profilo Instagram.