Moratti: "Inter-Juve è un vero e proprio derby"

MILANO - "È il derby d'Italia perché sono le due squadre con la maggior tradizione di vittorie, soprattutto quando è stata coniata questa definizione negli anni 50. Poi perché c'é sempre stata una rivalità fortissima, non so bene il perché, fra la Juve e l'Inter. Così è diventato un vero e proprio derby fra le due tifoserie". Lo ha dichiarato, ai microfoni di "Dribbling", in onda su RaiDue, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, a proposito della storica rivalità con la Juventus, avversaria dei nerazzurri nel match in programma domani sera allo stadio di San Siro.

[[smiling:97359]]

(In collaborazione con Italpress)