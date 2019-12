Conte: “L'Inter lavora per dare fastidio. Vidal? Lo conosco bene…”

MILANO - "Lavoriamo dal primo giorno per cercare di dare fastidio. Stiamo facendo un ottimo lavoro. Sono passate 14 giornate, essere tornati in testa ci deve riempire di orgoglio e soddisfazione. Dobbiamo ancora fare di più e gestire partite meglio come quella di oggi. Può succedere di tutto. Quando la Juve perde dei punti, dobbiamo approfittarne e stavolta ci siamo riusciti meritando. Dobbiamo continuare il nostro processo di crescita". Fa festa Antonio Conte dopo il sorpasso sulla squadra di Sarri. “Non è giusto adesso parlare di mercato. Nel momento della difficoltà in cui versiamo perché c'è mancanza numerica ho grandi risposte da parte di tutti. Preferisco parlare di questo. È la società che deve parlare di mercato. Vidal? L’ho allenato quando ancora non era Vidal, ci ho lavorato tre anni, è un giocatore che mi ha sempre dato tutto”, ha aggiunto a Sky Sport. "Lautaro e Lukaku stanno lavorando tanto, gli attaccanti top sono quelli che giocano per la squadra, che fanno giocate utili per la squadra. Sono giovani che possono continuare a crescere con il lavoro. Mi sento forte come o anche più della Juve? Facciamo che rispondo un’altra volta…”.